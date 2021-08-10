Объединение предпринимателей «Перспектива» ликвидируют в Беларуси

Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд иск о ликвидации общественного объединения предпринимателей «Перспектива». Фото: Facebook

Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд иск о ликвидации общественного объединения предпринимателей «Перспектива». Об этом сообщил председатель организации Анатолий Шумченко в Facebook.

По его словам, информацию о ликвидации он получил от чиновников Минюста.

– Подробности самого иска узнаем позже, когда придут документы на имя РОО «Перспектива». – добавил Шумченко.

Он также рассказал, что 15 июля Следственный комитет наложил арест на расчетный счет организации, на котором находится около 24 тыс. рублей, собранных в июне «официально самими индивидуальными предпринимателями небольшими суммами со всей страны2.

«Перспектива» является одним из самых активных, результативных для малого бизнеса в отстаивании прав и интересов, и старейших предпринимательских объединений, деятельность которого продолжается почти 19 лет», – подчеркнул Шумченко.

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