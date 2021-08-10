В Будславе идут подготовительные работы перед восстановлением крыши костела

В Будславе идут подготовительные работы перед восстановление крыши костела, который пострадал от пожара. Фото: телеграм-канал «Адновiм Будслаў разам»

В Будславе у костела Пресвятой Девы Марии идут подготовительные работы перед восстановлением крыши костела, который постарадал от пожара. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Адновiм Будслаў разам».

- Уже были уложены дорожные плиты, а также прибыла первая партия металла. На подготовленной площадке началась установка подъемного крана, - написано в сообщении.

В Будславе идут подготовительные работы перед восстановление крыши костела, который пострадал от пожара. Фото: телеграм-канал «Адновiм Будслаў разам»

В Будславе идут подготовительные работы перед восстановление крыши костела, который пострадал от пожара. Фото: телеграм-канал «Адновiм Будслаў разам»

В Будславе идут подготовительные работы перед восстановление крыши костела, который пострадал от пожара. Фото: телеграм-канал «Адновiм Будслаў разам»

Напомним, что техническое состояние купола Будславского костела было признано аварийным.

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