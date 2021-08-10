МИД России: «Исходим из того, что Александр Лукашенко был законно избран белорусскими гражданами»

В МИД России заявили, что Александр Лукашенко был законном избран белорусскими гражданами. Фото: ТАСС

В Министерстве иностранных дел 9 августа 2021 года высказали свою позицию в отношении президентских выборов в Беларуси, которые состоялись в 2020 году. Замдиректора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин отметил, что за год оценка российской стороной президентских выборов в Беларуси 2020 года изменений не претерпела. Информация об этом была опубликована на сайте МИД России.

- Мы исходим из того, что Александр Лукашенко был законном избран белорусскими гражданами. По итогам наблюдения было констатировано, что выборы прошли организованно, без явных нарушений и в соответствии с законодательством Беларуси, - написано в сообщении.

В МИД России допустили, что «на момент проведения выборов в белорусском обществе имелся запрос на определенные политизменения».

- Цель была очевидна: свергнуть действующее руководство и допустить в власти подконтрольные Западу политические силы, «оторвать» Беларусь от России, - подчеркнул Лахонин.

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