МИД Украины призвал власти Беларуси «вернуть государство в демократическое русло». Фото: pixabay

Министерство иностранных дел Украины по случаю первой годовщины президентских выборов 2020 в Беларуси призвало власти «вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека», сообщает БелаПАН.

В украинском МИД напомнили, что итоги выборов в Беларуси не признало международное сообщество, в том числе Украина.

«К сожалению, за год ситуация в Республике Беларусь в сфере свободы слова ухудшилась. Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное число журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и простых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированным обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусская власть использует политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси», – сказано в заявлении.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Украины предостерегли Россию «от наступления на свободу и суверенитет Беларуси».

«Поглощение Беларуси Россией, грубо нарушающей международное право и продолжающей свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона. А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будут расцениваться как недружественный акт и фактическая поддержка российской агрессии, что повлечет соответствующие международно-правовые последствия», – говорится в заявлении МИД Украины.

Там добавили, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, а «все заявления Минска о якобы поставке боевиков и оружия с территории Украины являются домыслами, вводящими в заблуждение белорусское общество».

Отмечается, что Украина «останется и в дальнейшем открытой и гостеприимной для граждан Беларуси, вынужденных искать место жительства и трудоустройство в Украине», а также она поддерживает стремление белорусского народа «жить в свободном, демократическом, действительно европейском государстве, в котором голос каждого гражданина учитывается».

Читайте также:

Пресс-секретарь Зеленского отреагировал на заявления Лукашенко в адрес Украины

Он считает, что эти высказывания призваны отвлечь внимание от драматических событий в Беларуси (подробности).

МИД России: «Исходим из того, что Александр Лукашенко был законном избран белорусскими гражданами»

В ведомстве добавили, что выборы в Беларуси в 2020 году прошли организованно и без явных нарушений (подробности).

Президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Беларуси

Байден считает, что действия Минска представляют собой угрозу национальной безопасности и внешней политике США (подробности).