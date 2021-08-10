В метро объяснили причину запаха дыма на станции Автозаводская
Фото: Инна КОРСАК
В метро объяснили причину запаха дыма на станции Автозаводская 10 августа, во вторник. Ситуацию прокомментировал агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь минского метрополитена Андрей Дроб.
- По причине подклинивших тормозов у одного из составов на Автозаводской линии некоторые пассажиры ощутили запах дыма. Машинист высадил людей на ближайшей станции. После этого состав был направлен в депо, - пояснил Дроб.
Он также добавил, что метро продолжает работать в штатном режиме.
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