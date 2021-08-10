Более 50 раз ударила мужа ножом: жестокое убийство расследуют в Березовском районе. Фото: СК

Березовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об убийстве местного жителя с особои жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«По данным следствия, вечером 8 августа текущего года поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно оперативная группа. В ходе визуального осмотра на теле мужчины обнаружены многочисленные колото-резаные раны», – рассказали подробности в Следственном комитете.

Предварительно установлено, что днем погибший выпивал со своей 23-летней супругой по месту жительства. Во время распития между ними возник конфликт, в итоге девушка нанесла мужу не менее 50 ударов ножом по голове, шее и туловищу.

По словам соседа семейной пары, он слышал скандал между супругами, позже встретил подозреваемую в коридоре, она рассказала ему об убийстве мужа. Мужчина сообщил об этом в милицию.

«Следователем с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты, в том числе и орудие совершения преступления – нож. Назначен ряд экспертных исследований», – добавили в СК.

Уголовное дело завели по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время женщина задержана, с ее участием проводятся следственные действия.

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