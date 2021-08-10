Латвия может объявить режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Фото: www.rs.gov.lv

Латвия вслед за Литвой может объявить режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. С данным предложением намерена выступить министр внутренних дел Мария Голубева.

- Министр намерена в среду, 11 августа, посетить границу. Если правительство поддержит предложение МВД, что режим чрезвычайной ситуации будет объявлен на территории Аугшдаугавского и Краславского уездов. Также будут расширены полномочия пограничников для предотвращения нелегальной миграции и возвращения нарушителей, которые пересекают границы, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственной пограничной охраны Латвии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Латвия и Литва укрепляют охрану восточных границ из-за наплыва мигрантов.

Frontex окажет помощь Вильнюсу в противостоянии растущему миграционному потоку. (подробности)

7 августа на латвийско-белорусской границе задержали 38 мигрантов.

Из-за «рисков на границе с Беларусью» мобилизуют военных. (подробности)

Литва готовится установить сетчатый забор на границе с Беларусью.

Рассматривалась также идея возведения каменной стены, но от нее отказались. (подробности)

Не задержали ни одного мигранта: что говорят отчеты литовских пограничников за прошедшие сутки.

Число нелегальных мигрантов в последние дни стало падать. (подробности)