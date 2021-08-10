Латвия может объявить режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Фото: www.rs.gov.lv
Латвия вслед за Литвой может объявить режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. С данным предложением намерена выступить министр внутренних дел Мария Голубева.
- Министр намерена в среду, 11 августа, посетить границу. Если правительство поддержит предложение МВД, что режим чрезвычайной ситуации будет объявлен на территории Аугшдаугавского и Краславского уездов. Также будут расширены полномочия пограничников для предотвращения нелегальной миграции и возвращения нарушителей, которые пересекают границы, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственной пограничной охраны Латвии.
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