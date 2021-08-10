Белорусская ассоциация гимнастики объяснила издевательский комментарий в адрес сборной России на Олимпиаде. Фото: Facebook

Белорусская ассоциация гимнастики объяснила опубликованный ранее оскорбительный комментарий в адрес сборной России на Олимпиаде взломом своего официального аккаунта.

В частности, на своей странице в Facebook Белорусская ассоциация гимнастики опубликовала заявление, в котором говорится, что страница была взломана, а также принесла свои извинения команде России за высмеивающий ее выступление на Олимпиаде комментарий.

«8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики», – говорится в заявлении.

Белорусская ассоциация гимнастики утверждает, что ее аккаунт взломали. Фото: Telegram

Напомним, что провокационный комментарий в соцсети, о котором идет речь, был опубликован под постом украинской судьи международной категории Лидии Виноградовой, которая объяснила поражение россиянок в Токио. Пресс-служба белорусской ассоциации резко ответила на высказывание болельщика о скандале в художественной гимнастике, назвав российских спортсменов «псевдовеликими» и предложив «снять корону».

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