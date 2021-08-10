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Общество10 августа 2021 11:04

Глава МИД Литвы заявил, что под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь

Ландсбергис подчеркнул, что продажа алкоголя приносит значительный доход для белорусского бюджета
Инна КОРСАК
Глава МИД Литвы заявил, что под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь. Фото: Delfi.lt

Глава МИД Литвы заявил, что под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь. Фото: Delfi.lt

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в интервью изданию LRT, что под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь.

- В санкционный список могут быть включены и другие секторы. К примеру, такие как область, о которой много не говорилось: сектор спиртных напитков, - сказал глава МИД Литвы.

Он добавил, что продажа алкоголя приносит значительный доход для белорусского бюджета.

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