Глава МИД Литвы заявил, что под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь. Фото: Delfi.lt
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в интервью изданию LRT, что под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь.
- В санкционный список могут быть включены и другие секторы. К примеру, такие как область, о которой много не говорилось: сектор спиртных напитков, - сказал глава МИД Литвы.
Он добавил, что продажа алкоголя приносит значительный доход для белорусского бюджета.
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