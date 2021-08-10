Глава МИД Литвы заявил, что под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь. Фото: Delfi.lt

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в интервью изданию LRT, что под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь.

- В санкционный список могут быть включены и другие секторы. К примеру, такие как область, о которой много не говорилось: сектор спиртных напитков, - сказал глава МИД Литвы.

Он добавил, что продажа алкоголя приносит значительный доход для белорусского бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МИД Литвы: экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен.

А еще в последнее время в железнодорожных вагонах с удобрениями, которые следовали из Беларуси в Литву, стали находить контрабанду сигарет. (подробности)

Лукашенко отреагировал на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений из Беларуси.

Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты. (подробности)

Великобритания ввела экономические санкции против Беларуси.

В персональный список попал российский олигарх Михаил Гуцериев. (подробности)

Президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Беларуси.

Байден считает, что действия Минска представляют собой угрозу национальной безопасности и внешней политике США. (подробности)