В Крыму ответили на слова Лукашенко об условии признания полуострова российским

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что у Лукашенко не получится «усидеть на двух стульях» после высказываний о Крыме. Фото: pixabay

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу того, при каких условиях он признает Крым российским.

Напомним, что накануне Лукашенко провел большую пресс-конференцию, где заявил, что признает Крым и Севастополь частью России только «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию».

Бальбек считает, что это заявление «не приблизит Лукашенко к Европе», и пояснил, почему у него не получится «усидеть на двух стульях».

В частности, парламентарий высказал мнение, что такая позиция невыгодна Беларуси и может вызывать только «недоумение россиян от такого поведения союзника».

«Это заявление не приблизит Лукашенко к Европе, но точно вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника. Президент Беларуси уже нелигитимен в глазах западного сообщества – он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», – поделился депутат, его слова приводит «Газета.Ru».

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