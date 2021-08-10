Растет число мигрантов на латвийско-белорусской границе – за сутки было задержано 65 человек. Фото: LETA
В ночь на 10 августа на латвийско-белорусской границе было задержано 65 мигрантов, а за прошедшие сутки – около 200. Об этом в интервью «Утренней панораме» Латвийского телевидения сообщил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, передает Delfi.lt.
По его словам, в центрах размещения уже практически нет мест. По этой причине, всех тех, кто нелегально пересек границу, придется селить в палатках.
Пуятс подчеркнул, что мигранты из Беларуси прибывают большими группами. Уже несколько раз беженцы переходили границу группами по 30 и более человек. В числе мигрантов не только мужчины трудоспособного возраста, но также женщины и дети.
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