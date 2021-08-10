Растет число мигрантов на латвийско-белорусской границе – за сутки было задержано 65 человек. Фото: LETA

В ночь на 10 августа на латвийско-белорусской границе было задержано 65 мигрантов, а за прошедшие сутки – около 200. Об этом в интервью «Утренней панораме» Латвийского телевидения сообщил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, передает Delfi.lt.

По его словам, в центрах размещения уже практически нет мест. По этой причине, всех тех, кто нелегально пересек границу, придется селить в палатках.

Пуятс подчеркнул, что мигранты из Беларуси прибывают большими группами. Уже несколько раз беженцы переходили границу группами по 30 и более человек. В числе мигрантов не только мужчины трудоспособного возраста, но также женщины и дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Латвия может объявить режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью.

С данным предложением намерена выступить глава МВД Голубева. (подробности)

В Госпогранкомитете сообщили, что был зафиксирован еще один случай негуманного обращения литовских пограничников с мигрантами.

В ведомстве добавили, что для Литвы стало нормальной практикой организованно доставлять группы беженцев к белорусской границе. (подробности)

Не задержали ни одного мигранта: что говорят отчеты литовских пограничников за прошедшие сутки.

Число нелегальных мигрантов в последние дни стало падать. (подробности)

Латвия и Литва укрепляют охрану восточных границ из-за наплыва мигрантов.

Frontex окажет помощь Вильнюсу в противостоянии растущему миграционному потоку. (подробности)