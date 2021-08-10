Гордон отреагировал на критику в свой адрес со стороны Лукашенко, который назвал его «мерзавцем». Фото: скриншот видео

Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, который накануне во время «Большого разговора» назвал его «мерзавцем» и предложил посадить его в СИЗО необоснованную болтливость.

Гордон опубликовал на своем YouTube-канале видео, где пожелал белорусам поскорее стать «по-настоящему свободными».

Эти пожелания он высказал, открыв бутылку бальзама, которую ранее подарил ему Лукашенко.

«Поскольку ваши слова о том, что я мерзавец, были мне как бальзам на душу, я выпью белорусского бальзама <...> Я хочу выпить за то, чтобы прекрасный народ братской Беларуси поскорее стал по-настоящему свободным. Чтобы к власти пришли люди, которые будут любить свой народ. Белорусы, за вас белорусский бальзам от Александра Лукашенко», – сказал журналист.

Ранее на высказывания Лукашенко об условиях признания им Крыма российским отреагировал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

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