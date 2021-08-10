Дождливо, но до +29: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 11 августа

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 11 августа Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на среду, 11 августа, синоптики объявили желтый уровень опасности. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

- В стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, утром и днем на большей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах Беларуси туман. Ветер ночью будет преобладать неустойчивый слабый, а днем заданый умеренный, при грозах порывистый, - написано в сообщении.

Температура воздуха минимальная ночью составит от 10 до 16 градусов тепла, местами по востоку – до 18 градусов тепла. Максимальная температура днем составит от +20 до +26, по востоку ожидается до +29.

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