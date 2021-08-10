БЖД временно отменяет некоторые поезда и меняет расписание на август

БЖД меняет расписание поездов на август Фото: Надежда БУТОВИЧ

Из-за ремонта железнодорожных мостов некоторые поезда не будут ходить с 17 по 26 августа 2021 года, также меняется расписание некоторых направлений, об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Так, отменят поезда направления Минск-Гродно-Минск (№ 687/688, № 729/730 отправлением из Минска и Гродно 18 и 26 августа 2021 года, № 731/732, отправлением из Минска и Гродно 18, 25 и 26 августа 2021 года) и Полоцк-Минск-Полоцк (№ 869/870, № 871/872 отправлением из Полоцка и Минска 18 и 26 августа 2021 года).

Вместо этого по маршруту 18 и 26 августа Минск-Гродно-Минск будут назначены дополнительные поезда, а на участке Беларусь-Ратомка и Олехновичи-Уша пассажиров будут перевозить автомобильным транспортом.

Поезд, курсирующий по маршруту Витебск/Коммунары - Гродно - Витебск/Коммунары, отправлением из Витебска и Коммунар 17 и 25 августа, из Гродно 18 и 26 августа будет следовать измененным маршрутом через станцию Барановичи-Полесские.

Изменится маршрут следования поезда Калининград-Москва-Калининград – 25 августа он проследует через станции Молодечно, Полоцк, Витебск, Орша-Центральная.

Расписание маршрутов участка Минск-Гудогай и поездов отдельных городских линий будет изменено на18, 25 и 26 августа, некоторые поезда отменят.

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