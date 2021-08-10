Фотофакт: в Гомельской области нашли ядовитого паука, - раньше у нас таких не встречали. Фото: onliner.by.

Вечером 28 июля жительница Добруша Людмила заметила на крыльце своего частного дома довольно крупного паука, пишет портал onliner.by. Выглядел необычно, направлялся к двери. Камера телефона распознала существо как желтосумного колющего паука. Вроде бы в Беларуси таких раньше не регистрировали. Примечательно, что через несколько дней похожего нашли в Речице.

Тогда в Добруше гостя не уберегли, «максимально аккуратно прихлопнули». Потом, рассказывает нам Людмила, сложили тело в красивую коробочку — для науки. Вместе с ногами паук получился длиной сантиметра два с половиной в длину. Туловище — примерно полтора.

Пока же наука не подоспела, женщина прочитала весь интернет, чтобы побольше узнать, кто это рвался к ней в дом. Выяснила, что сак, или желтосумный колющий паук, способен прокусить кожу человека и впрыснуть яд. Говорят, по ощущениям укус более болезненный, чем у пчелы. Опасен для аллергиков.

Сказано также, что этот сак более характерен для южных районов Евразии, но постепенно пробирается севернее. Был замечен в одной из земель Германии. Пишут об укусах в Украине — будто бы человек потерял ноги из-за того, что вовремя не была оказана помощь.

На следующий день добрушского паука повезли в Гомель. В университете Скорины Людмиле подтвердили: сак, раньше в Беларуси официально не регистрировался.

Однако накануне тоже в гомельской области нашли такого же паука. Вот что он нем тогда стало известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

БЖД временно отменяет некоторые поезда и меняет расписание на август. Изменения в работе Белорусской железной дороги связаны с проведением плановых ремонтных работ

Дождливо, но до +29: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 11 августа. И предупредили о том, что на 11 августа объявлен желтый уровень опасности

Гордон отреагировал на критику в свой адрес со стороны Лукашенко, который назвал его «мерзавцем». Украинский журналист записал видеообращение, в котором пожелал белорусам стать «по-настоящему свободными»

Растет число мигрантов на латвийско-белорусской границе – за сутки было задержано 65 человек. Начальник Государственной пограничной охраны заявил, что в центрах размещения уже практически нет мест

В Крыму ответили на слова Лукашенко об условии признания полуострова российским. Депутат Госдумы от Крыма также пояснил, почему у Лукашенко не получится «усидеть на двух стульях»

Глава МИД Литвы заявил, что под европейские санкции может попасть белорусский алкоголь. Ландсбергис подчеркнул, что продажа алкоголя приносит значительный доход для белорусского бюджета

Белорусская ассоциация гимнастики объяснила издевательский комментарий в адрес сборной России на Олимпиаде. В ассоциации заявили, что официальный аккаунт был взломан, после чего и появилось это оскорбительное высказывание