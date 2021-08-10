Сергей Мигас освобожден от должности замначальника службы безопасности президента

Замначальника службы безопасности президента Сергей Мигас освобожден от должности. Фото: БелТА

Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника службы безопасности президента Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник 10 августа, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Сергей Мигас занимал свою должность с марта 2018 года. Он уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Служба безопасности президента занимается охраной не только президента, но и первых лиц Беларуси.

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