Сергей Мигас освобожден от должности замначальника службы безопасности президента

Замначальника службы безопасности президента Сергей Мигас освобожден от должности. Фото: БелТА
Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника службы безопасности президента Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник 10 августа, об этом сообщили в пресс-службе президента.
Сергей Мигас занимал свою должность с марта 2018 года. Он уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Служба безопасности президента занимается охраной не только президента, но и первых лиц Беларуси.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Михневич освобожден от должностей посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС и НАТО
Белорусский дипломат Александр Михневич освобожден сразу от нескольких должностей (подробности).
Лукашенко назначил новых замов в комитетах госконтроля и таможни
Первым зампредседателя КГК назначен Дмитрий Баско, замом - Андрей Лобович. Зампредседателя ГТК назначен Андрей Ковальчук (подробности).