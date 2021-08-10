Погранкомитет РБ: литовские пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы. Фото: Госпогранкомитет РБ.

- Сегодня днем на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы выявлена очередная группа из 10 человек, в том числе трое детей. Все они были насильно выдворены литовской стороной на линию литовско-белорусской границы, - сообщает Пограничный комитет Беларуси. - Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащих всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы, и оставляют ее там. Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи.

Сообщается, что органами пограничной службы на месте оказана первая помощь. Иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. Ее состояние расценивается как тяжелое, характеризующееся в том числе признаками истощения.

Кроме того, в Литве с ней находились трое детей, которые также доставлены в медучреждение для осмотра.

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