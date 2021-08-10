Белорусскому бойцу ММА Кудину грозит до 3,5 лет колонии. Фото: Sport-express.ru

Прокурор попросил суд приговорить бойца ММА Алексея Кудина к 3,5 годам лишения свободы, об этом пишет Sputnik со ссылкой на слова адвоката спортсмена Марину Крумкач.

– Прокурор запросил три с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, – сказала она.

По ее словам, суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, которое будет озвучено в среду 11 августа в 10:00.

Кудина судят в Молодечно после экстрадиции из России. К нему применена мера пресечения в виде нахождения под стражей

Напомним, бойца обвиняют по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения).

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Накануне его экстрадировали из России, куда он перебрался после того, как на него завели уголовное дело (подробности).