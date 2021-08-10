Стало известно, сколько человек заразились ВИЧ в Беларуси за последние полгода

Медики рекомендуют сдавать тест на ВИЧ не реже одного раза в год. Фото: БелТА

За январь-июль 2021 года зарегистрировано 890 новых случаев ВИЧ-инфекции, об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Больше всего случаев заболевания ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в Гомельской области (243 случая) и Минске (236 случаев). Самый низкий уровень заражений в Гродненской области – 32 случая.

– В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет. 85,2% из числа зарегистрированных за январь-июль 2021 года случаев ВИЧ – старше 30 лет, – рассказали в центре.

Там также отметили, что основной путь заражения – половой. За последние полгода половым путем заразились 83,7%, в то время как через инъекции всего 14,7%.

Число зараженных лиц среди мужчин составляет около 60%, среди женщин – 39,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медики установили, как может проявляться штамм коронавируса «Дельта»

На данный симптом все чаще стали жаловаться люди (подробности).