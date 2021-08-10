Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 августа 2021 года: 607 новых случаев заражений, но еще 10 смертей. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В телеграм-канале Минздрава Беларуси обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на вторник, 10 августа.

За сутки – выявлено всего 607 новых случаев заражения. Такая низкая цифрв обусловлена тем, что на выходных активность по выявлению снижается. Так, за воскресенье сделано рекордно низкое количество тестов – всего 5650. Это рекордный показатель с 12 января. Однако за весь период пандемии - уже 454 тысячи 674 заразившихся.

Выписано из больниц - всего 432 пациента. С начала пандемии этот показатель уже 449 тысяч 186 пациентов.

К сожалению, количество новых смертей не снижается – снова 10 человек с коронавирусом умерли за сутки. А всего за период распространения коронавируса в Беларуси умерли 3 тысячи 551 пациентов с подтвержденным COVID-19, - прокомментировали в ведомстве.

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