Глава EPAM Аркадий Добкин отреагировал на вчерашнюю критику Лукашенко: вот что он сказал

Глава EPAM Аркадий Добкин отреагировал на вчерашнюю критику Лукашенко.

9 августа, выступая на большой пресс-конференции, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил:

— А у нас айтишники… Хотя я не знаю: какие там полторы тысячи уехали? У нас ведь постоянный прирост в ИТ-парке. Но даже если две тысячи уехали — до нитки разберёмся. Чего ты туда поехал? Хорошо, возвращаешься — будем персонально по каждому разбираться.

Напомним, белорус Аркадий Добкин по данным рейтинга ТОП-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси (2019 год) занимает второе место, уступая лишь «молочному королю» Александру Мошенскому. 60-летний Аркадий Добкин является совладельцем, президентом и председателем совета директоров EPAM Systems – это крупнейшая ИТ-компания Беларуси (в ней работает порядка 10 тысяч человек), она работает преимущественно для иностранного рынка. “Комсомолка” несколько раз делала интервью с Аркадием Добкиным, их можно прочитать тут:

Владелец EPAM Systems Аркадий Добкин: "У меня была репутация местного сумасшедшего, который постоянно говорит про русскоязычных программистов". На конференции венчурных инвесторов IE Venture Day один из крупнейших белорусских бизнесменов рассказал о том, как начинал свое дело

«Пока мыл в Америке посуду, написал 400 резюме». Аркадий Добкин, белорус, зарабатывающий в год почти миллион долларов, рассказывает, в чем секрет его успеха

Сегодня, 10 августа, Аркадий Добкин отреагировал на вчерашние слова Лукашенко.

— Комментарий, который прозвучал, безусловно, нельзя назвать приятным или долгожданным для меня или компании. И, на наш взгляд, имеет смысл просто кратко прокомментировать текущую ситуацию и обозначить позицию EPAM в целом, - цитирует Добкина портал dev.by. - Пока есть молодые люди, готовые учиться, пока есть таланты, которые готовы жить и работать в стране, и пока есть клиенты, которые ценят этот талант и готовы работать с EPAM Беларусь — мы планируем продолжать работать и развивать компанию тут. Пока нас не вынудят страну покинуть…

Полный его комментарий можно прочитать по ссылке.

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