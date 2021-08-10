Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью из-за мигрантов

Правительство Латвии ввело режим ЧС на границе с Беларусью. Фото: Reuters

Правительство Латвии ввело режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью с 11 августа до 10 ноября 2021 года, об этом сообщает РИА новости.

На помощь пограничникам будут направлены военные. Пограничники, полиция и армия теперь имеют расширенные права по удержанию людей от пересечения границы. Им разрешено применять физическую силу и спецсредства.

– Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно, – сообщила глава МВД Латвии Мария Голубева.

Ранее сообщалось, что 11 августа Ирак направит в Минск дополнительные авиарейсы для эвакуации своих граждан на родину.

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