Литовские пограничники показали свое видео с инцидента с беременной женщиной на белорусской границе.

10 августа в Погранкомитете Беларуси заявили о том, что литовские пограничники на границе с Беларусью выбросили беременную иностранку без сознания:

- Иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. Ее состояние расценивается как тяжелое, характеризующееся в том числе признаками истощения. Кроме того, в Литве с ней находились трое детей, которые также доставлены в медучреждение для осмотра, - сообщила белорусская пограничная служба.

Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео, которое, вероятно было снято на смартфон одного из беженцев.

Через несколько часов отреагировала литовская сторона.

— Наши соседи, похоже, забыли, что мы запечатлеваем события на границе не только умными устройствами, но и стационарными видеокамерами, — написали литовские пограничники в комментарии. Они утверждают, что инцидент произошел еще вчера, женщина потерю сознания имитировала и как только оказалась на белорусской стороне, встала и пошла самостоятельно. Они также опубликовали соответствующее видео.

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