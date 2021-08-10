МИД Беларуси осудило новые санкции США, Великобритании и Канады. Фото: БелТА

Министерством иностранных дел Беларуси будет проведена тщательная проверка новых санкций, которые 9 августа 2021 года ввели США, Великобритания и Канада в отношении республики, и примет адекватные ответные меры, сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве отметили, что США, Великобритания и Канада снова показали пренебрежение международным правом и «обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси».

– Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом, – говорится в комментарии ведомства.

В МИД считают, что такими действиями Запад планирует подорвать суверенитет и независимость Беларуси, и единственное, чего добиваются страны, принявшие санкции – это смена власти в стране.

Там также отметили, что действия Великобритании, США и Канады противоречат уставу ООН и нормам международного права.

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