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Общество10 августа 2021 16:54

Владимир Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма частью России

Известный российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал условие Александра Лукашенко для признания Крыма частью России
Григорий ГРИБОВ
Владимир Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма частью России.

Владимир Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма частью России.

Фото: Сергей ГАПОН

9 августа президент Беларуси высказался о ситуации с признанием Крыма:

- Тем представителям, которые выступают в СМИ, другу моему Владимиру Соловьеву, который постоянно кричит, когда Лукашенко Крым признает, я отвечают публично: это произойдет тогда, когда последний российский олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет, - заявил Лукашенко.

На следующий день известный российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал условие Александра Лукашенко для признания Крыма частью РФ: - Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно, — написал Соловьев.

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