Владимир Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма частью России. Фото: Сергей ГАПОН

9 августа президент Беларуси высказался о ситуации с признанием Крыма:

- Тем представителям, которые выступают в СМИ, другу моему Владимиру Соловьеву, который постоянно кричит, когда Лукашенко Крым признает, я отвечают публично: это произойдет тогда, когда последний российский олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет, - заявил Лукашенко.

На следующий день известный российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал условие Александра Лукашенко для признания Крыма частью РФ: - Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно, — написал Соловьев.

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