Сниженные тарифы на роуминг между Беларусью и Россией станут постоянными с 1 сентября. Фото: Pexels

Минск и Москва перейдут на постоянные сниженные телефонные тарифы с 1 сентября 2021 года, сообщили в посольстве Беларуси в России.

Белорусский посол Владимир Семашко провел 9 августа заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. Встреча прошла в формате видеоконференции, сторонами было принято решение об окончании теста сниженных ставок интерконнекта на роуминг.

Применять новые тарифы на мобильную связь в Беларуси и России начнут с 1 сентября.

Российские и белорусские мобильные операторы в ноябре 2020 года в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту.

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