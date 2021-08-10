В Витебске ребенок упал с балкона, пока пьяная мама спала, возбудили уголовное дело

Ребенок выпал с балкона, пока его мать спала - она была нетрезвой. Фото: Следственный комитет.

В Витебске возбудили уголовное дело в отношении 42-летней женщины за оставление ребенка в опасности. Как сообщает Следственный комитет, 8 августа с балкона четвертого этажа свалился четырехлетний мальчик. Прохожие вызвали скорую помощь. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы, он в реанимации.

Когда мальчик упал с балкона, его мама была дома. Она спала в соседней комнате. Когда женщину разбудили и проверили на алкотестере, оказалось, что она пьяна – в выдыхаемом ею воздухе было 2,07 промилле алкоголя.

У женщины трое детей, семья стоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. Женщина уже не первый раз бросает ребенка без присмотра: в мае в правоохранительные органы обращались люди, которые видели, что маленького мальчика оставляют на балконе одного.

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