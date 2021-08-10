Список из 100 фамилий на помилование передан Лукашенко: второй список готовится, но пока он в три раза короче

Воскресенский считает, что помилование "политических" могло бы стать актом гражданского примирения в белорусском обществе. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Во время «Большого разговора с президентом» в понедельник, 9 августа, Юрий Воскресенский назвал имена политзаключенных, о помиловании которых он просит.

Детальнее о «списке на помилование» директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил (КСДС) рассказал Spuntnik Беларусь.

По словам Воскресенского, список из 100 фамилий был передан президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, а уже во вторник, 10 августа, его направили на согласование правоохранительным ведомствам.

В КСДС уточнили о начале подготовки второго списка «политических на помилование». Пока второй этот перечень значительно короче первого - сейчас в нем 30 фамилий.

- В списке подавляющее число - люди, не совершавшие особо тяжких преступлений во время протестов и раскаявшиеся в содеянном, - пояснил Воскресенский.

Он уточнил, что в первом списке на помилование - фамилии шести банкиров, осужденных и признавших вину, а также директор филармонии из Могилева и еще 93 фамилии «невероятных».

- Хорошей датой для помилования стало бы 17 сентября, - ответил Воскресенский на вопрос ресурса о вероятной дате принятия решения по «политическим».

Он добавил, что принятие решений по спискам на помилование «может стать актом гражданского примирения в обществе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Письма отправили 603 людям»: Воскресенский подтвердил, что призывает политзаключенных попросить о помиловании.

Команда Воскресенского рассылает заключенным письма соответствующего содержания (подробности).

Лукашенко сказал о том, что появился «грязный луч» в отношениях с Литвой.

По словам Лукашенко, власти Литвы не имеют права выдвигать требования белорусским властям, в том числе об освобождении политзаключенных (подробности).

Журналист The Wall Street Journal спросила Лукашенко, почему в Беларуси запрещено протестовать.

Вот что на этот вопрос ответил Александр Лукашенко 9 августа (подробности).