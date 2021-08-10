Госсекретарь Совбеза Беларуси высказался о том, поставят ли под ружье комбайнеров, рабочих и других военнообязанных

Александр Вольфович похвалил белорусских военнообязанных за понимание. Фото: Министерство обороны.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович оценил слаженность действий пограничников и подразделений Вооруженных Сил во время комплексных оперативно-тактических учений, которые проводились на базе Гродненской погрангруппы. По сценарию учений, отрабатывалось выявление, блокирование и уничтожение незаконного вооруженного формирования, которое прорвалось на территорию Беларуси через государственную границу. В ходе учений были задействованы и военнослужащие запаса, и местное население, сообщало ранее Минобороны.

Александр Вольфович отметил, что у военнообязанных «есть понимание того, для чего их призвали».

-Кроме нас, мужиков, которые должны защищать свою страну, никто этого не сделает. Конечно, не хотелось бы, чтобы доходило до того, чтобы мы отрывали от работы комбайнеров, хлеборобов, рабочих предприятий, - для этого есть кадровые подразделения, в том числе и пограничной службы. Но если будет какая-то необходимость, и какая-то опасность будет угрожать стране, мы выполним задачи по защите страны, - приводит слова Генерального секретаря Совета Безопасности пресс-служба Министерства обороны.

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Задействовали военнослужащих запаса и местное население. ПОДРОБНОСТИ.

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