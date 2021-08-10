Эйсмонт рассказала, как Лукашенко отреагировал на новые санкции против Беларуси

Лукашенко поручил выработать дополнительные меры против очередных санкций. Фото: president.gov.by

В понедельник, 9 августа, стало известно о введении новых санкции США и Великобританией в отношении Беларуси.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Республики Беларусь, рассказала о том, как на это отреагировал Александр Лукашенко, информирует БелТА.

По словам Натальи Эйсмонт, Беларусь готовится принять ответные меры на санкции.

Она подчеркнула, что Александр Лукашенко поручил белорусскому правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, предпринятого коллективным Западом против Минска.

- Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, - прокомментировала пресс-секретарь Лукашенко.

Также Наталья Эйсмонт сказала, каким будет ответ на новые санкции.

- Беларусь в долгу не останется, - предупредила она и добавила. - Насколько возможно, мы примем ответные меры.

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