МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси и сказали, что Лукашенко нарушил своими высказываниями

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси из-за высказываний Лукашенко. Фото: РБК

В МИДе Украины заявили о вызове временного поверенного в делах Беларуси. Причина - последовавшая реакция украинской дипломатии на высказывания президента Республики Беларусь Александра Лукашенко во время «Большого разговора с президентом». Напомним, во время масштабной пресс-конференции несколько раз шла речь об Украине, ситуации в стране и взаимоотношениях с Беларусью.

Однако представителя белорусской дипломатии, временного поверенного Кирилла Камышева, вызвали в МИД Украины непосредственно в связи с высказыванием Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над Крымом.

Сообщается, что белорусскому дипломату было вынесено предостережение о том, что «высказанная Александром Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом» - это равнозначно «соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины». В МИДе заметили что такой комментарий может повлечь международно-правовые последствия. А кроме того, подчеркнули в украинском МИДе, комментарий Лукашенко о Крыме «содержит нарушение международных обязательств Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права».

Затем от Камышева потребовали дать объяснение заявлению Лукашенко о том, что было позволено, чтобы с Романом Протасевичем, задержанным оппозиционным блогером, провели следственные действия силовые структуры Луганской народной республики.

- Подтверждение данной информации будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался, - прокомментировали в пресс-службе.

Украинская сторона также ответила на обвинения Александра Лукашенко о том, что украинскими силовиками и представителями госструктур организуется переброска боевиков и боеприпасов в Беларусь.

Это в МИД Украины назвали «продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как «враждебной» к Беларуси и белорусскому народу».

- Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Александр Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси, - утверждают в МИДе Украины.

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