В Барановичах утвердили эскиз памятного знака летчикам, которые погибли в мае, уводя падающий самолет от жилых домов. Вот как он будет выглядеть

Так будет выглядеть памятный знак на месте гибели летчиков, которые увели падающий самолет от жилых домов в Барановичах. Фото: Наш край.

В понедельник, 9 августа в Барановичах на заседании архитектурно-градостроительного совета утвердили эскиз памятного знака летчикам, которые погибли в мае, уводя падающий самолет от жилых домов.

Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко погибли 19 мая. Самолет Як-30, на котором они выполняли учебно-тренировочный полет, был неисправен, но это обнаружилось только уже в воздухе. Когда выяснилось, что самолет падает, летчики не стали катапультироваться. Последние секунды перед тем, как самолет столкнулся с землей, они потратили на то, чтобы увести боевую машину от жилых домов. Сделали это ювелирно: самолет рухнул во дворе между домами, ничего не разрушив.

Руководство города решило увековечить подвиг летчиков, пишет «Наш край». На месте гибели Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко установят памятный знак – два кованых журавля, улетающих в небо, а на их фоне вырезан силуэт самолета Як-130. На лицевой стороне памятника будут имена погибших летчиков, на обратной – последние слова, что они сказали друг другу:

-Прыгаем?

-Нет! Город под нами.

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