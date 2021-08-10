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Общество10 августа 2021 19:03

В Барановичах утвердили эскиз памятного знака летчикам, которые погибли в мае, уводя падающий самолет от жилых домов. Вот как он будет выглядеть

Силуэт самолета на фоне двух летящих журавлей разместят на месте гибели пилотов
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Так будет выглядеть памятный знак на месте гибели летчиков, которые увели падающий самолет от жилых домов в Барановичах. Фото: Наш край.

Так будет выглядеть памятный знак на месте гибели летчиков, которые увели падающий самолет от жилых домов в Барановичах. Фото: Наш край.

В понедельник, 9 августа в Барановичах на заседании архитектурно-градостроительного совета утвердили эскиз памятного знака летчикам, которые погибли в мае, уводя падающий самолет от жилых домов.

Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко погибли 19 мая. Самолет Як-30, на котором они выполняли учебно-тренировочный полет, был неисправен, но это обнаружилось только уже в воздухе. Когда выяснилось, что самолет падает, летчики не стали катапультироваться. Последние секунды перед тем, как самолет столкнулся с землей, они потратили на то, чтобы увести боевую машину от жилых домов. Сделали это ювелирно: самолет рухнул во дворе между домами, ничего не разрушив.

Руководство города решило увековечить подвиг летчиков, пишет «Наш край». На месте гибели Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко установят памятный знак – два кованых журавля, улетающих в небо, а на их фоне вырезан силуэт самолета Як-130. На лицевой стороне памятника будут имена погибших летчиков, на обратной – последние слова, что они сказали друг другу:

-Прыгаем?

-Нет! Город под нами.

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