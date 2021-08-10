СМИ: За детский рисунок в окне житель Минска приговорен к 12 суткам

Минчанин арестован на 12 суток за вывешенный в окне детский рисунок. Иллюстрация: pixabay.com

В информагентстве БелаПАН рассказали о приговоре в отношении 41-летнего жителя Минска.

Сообщается, что минчанина арестовали на 12 суток заключения из-за вывешенного в окне детского рисунка. Известно, что горожанина Дмитрия Бубенко задержали в понедельник, 9 августа, а 10 августа был вынесен обвинительный приговор.

- Дмитрия Бубенко задержали за «несанкционированное пикетирование путем размещения белого листа бумаги на окне», - сообщил ресурс.

Во время судебного процесса минчанин сказал, что детские рисунки на окнах в квартире висят почти четыре года для того, чтобы защищать рассаду жены от солнечных лучей. Судья поинтересовалась, почему для этого не было получено разрешение местных властей.

Суд признал Бубенко виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП).

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