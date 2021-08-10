Белорусам разрешили собирать бруснику и клюкву в лесу: узнали, где и когда

В регионах Беларуси сезон сбора клюквы и брусники начинается не одновременно. Фото: pixabay.com

Стало известно, когда белорусам можно отправляться в лес и на болотистые участки за богатыми витаминами брусникой и клюквой, чтобы это не стало нарушением.

Таблицу-шпаргалку опубликовал официальный телеграм-канал Министерства лесного хозяйства.

- В отдельных областях страны уже можно собирать бруснику, - прокомментировали в пресс-службе Минлесхоза.

Необходимо учитывать, что сроки сбора ягод в 2021-ом году отличаются по регионам, где-то начинаются раньше, а где-то позже.

Минлесхоз назвал сроки сбора ягод в 2021 году. Фото: Минлесхоз

Так в Брестской и Гомельской областях с 10 августа можно идти за брусникой, а с 4 сентября и за клюквой. На Гродненщине, Минщине и Могилевщине срок сбора брусники начинается с 12 августа, а клюквы - в разные даты: с 6 сентября в Гродненской и Могилевской областях, а в Минской - с 8 сентября. Позже других регионов сезон ягодного сбора начинается на Витебщине, здесь только с 14 августа можно собирать бруснику, и только с 8 сентября - клюкву.

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