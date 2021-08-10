ОРВИ – друг. Ученые выяснили, почему выгодно иметь в организме антитела к разным коронавирусам

Антитела к другим коронавирусам могут помочь перенести ковид легко. Фото6 pixabay.

Исследователи из Университета Барселоны (Испания) выяснили, что люди, у которых в организме есть антитела к другим коронавирусам, переносят COVID-19 легко, а иногда- и вообще без симптомов. О подробностях исследования рассказывает Медицина и Наука со ссылкой на Nature Cоmmunications.

Для исследования у 576 медиков и сотрудников медучреждений, которые перенесли ковид бессимптомно, в течение полугода по три раза брали кровь и изучали уровень антител в крови. Оказалось, что, как правило, они имели в крови антитела к иным патогенам из семейства коронавирусов и именно это помогло им избежать тяжелых форм ковида. Причем чем больше было антител к иным коронавирусам, тем легче протекал ковид.

Сейчас ученым известно 43 вида коронавирусов, которые могут заражать и человека, и животных. Некоторые из них вызывают заболевания типа ОРВИ – респираторные инфекции с преимущественным поражением носоглотки. ОРВИ каждый год болеет около десяти процентов населения земного шара. Именно антитела к патогенам, вызывающим ОРВИ, помогают снизить тяжесть симптоматики COVID-19.

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