Фотофакт. «Дети были дома одни»: МЧС о пожаре в многоэтажном доме в Минске

На улице Платонова в Минске произошел пожар в ногоэтажке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Советском районе Минска произошел 10 августа пожар в многоэтажном жилом доме. Подробности сообщила пресс-служба МЧС в официальном твиттер-аккаунте.

Возгорание произошло на балконе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так во вторник, 10 августа, около 18.00 вечера в пресс-службе МЧС сообщили о том, что спасатели работают по адресу улица Платонова дом 23.

В момент возгорания были дома дети одни. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Произошло загорание на балконе на 14-ом этаже жилого дома. Пожар ликвидирован, в квартиру огонь не проник, - пояснили в МЧС,

Также уточняется, что в момент возгорания в квартире одни находились дети.

Огнь, к счастью, не перекинулся в квартиру. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дети самостоятельно покинули квартиру. Никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе.

На месте пожара работали несколько бригад МЧС. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

То, как на месте пожара работали спасатели МЧС снял корреспондент «Комсомолки». На фото видно, что на возгорании работали несколько нарядов МЧС. Огонь и дым были такой силы, что даже закоптили стену дома соседнего этажа.

Причины пожара на балконе многоэтажки в Минске выясняются. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О причинах пожара пока не сообщается.

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