Фотофакт. «Дети были дома одни»: МЧС о пожаре в многоэтажном доме в Минске

На улице Платонова в Минске произошел пожар в ногоэтажке.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Советском районе Минска произошел 10 августа пожар в многоэтажном жилом доме. Подробности сообщила пресс-служба МЧС в официальном твиттер-аккаунте.
Возгорание произошло на балконе.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Так во вторник, 10 августа, около 18.00 вечера в пресс-службе МЧС сообщили о том, что спасатели работают по адресу улица Платонова дом 23.
В момент возгорания были дома дети одни.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Произошло загорание на балконе на 14-ом этаже жилого дома. Пожар ликвидирован, в квартиру огонь не проник, - пояснили в МЧС,
Также уточняется, что в момент возгорания в квартире одни находились дети.
Огнь, к счастью, не перекинулся в квартиру.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Дети самостоятельно покинули квартиру. Никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе.
На месте пожара работали несколько бригад МЧС.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
То, как на месте пожара работали спасатели МЧС снял корреспондент «Комсомолки». На фото видно, что на возгорании работали несколько нарядов МЧС. Огонь и дым были такой силы, что даже закоптили стену дома соседнего этажа.
Причины пожара на балконе многоэтажки в Минске выясняются.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О причинах пожара пока не сообщается.
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