«Подготовить оборудование, в том числе кислородное»: в Минздраве сказали, когда ждут рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси

Рост заболеваемости "ковидом" прогнозируют в Беларуси на начало осени 2021 года. Фото: Иван Макеев

В телеграм-канале Минздрава Беларуси сообщили 10 августа о состоявшемся совещании по вопросам работы в условиях пандемии COVID-19 в Минске.

В совещании участвовала Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, под личным контролем которой находится работа системы здравоохранения Минска.

- Общаясь со специалистами. Кочанова поинтересовалась вопросами вакцинации на минских предприятиях, а также вакцинацией пожилых людей. Обсуждались также вопросы наличия лекарственных средств, работы высокотехнологичного оборудования и другие, - перечислили в пресс-службе ведомства.

В рамках совещания министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич назвал прогноз по росту заболеваемости коронавирусом.

- Мы прогнозируем в сентябре-октябре рост заболеваемости COVID-19. Основное для всех специалистов - подготовиться к осени. Еще раз проверить техническое оснащение всех видов оборудования, в том числе кислородное, - сказал глава Минздрава.

Также Кочанова, Пиневич и мэр Минска Владимир Кухарев обсудили строительство третьей очереди лечкорпуса 5-ой больницы Минска и посетили лечебно-диагностический центр, бароцентр нового комплекса, изотопную лабораторию.

Сообщается, что в строящемся корпусе медучреждения расположится ряд операционных , реанимационных, приемное отделение, а также консультативный центр, запланировано открыть еще одно МРТ.

- Весь комплекс планируется открыть в 5-ой больнице Минска в ближайшие месяцы, - добавили в Минздраве.

Напомним, 5-ая городская клиническая больница Минска - крупное многопрофильное медучреждение, оказывающее лечебно-диагностическую и консультативную помощь, как минчанам, так и в целом гражданам Беларуси и иностранцам.

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