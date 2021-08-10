В Минске трехлетний мальчик провалился в канализационный колодец, который стоял открытым неделю

Этот канализационный колодец стоял открытым несколько дней, в него провалился ребенок. Фото: Онлайнер.

10 августа в Минске трехлетний мальчик провалился в канализационный колодец. Об этом сообщает Onliner со ссылкой на Следственный комитет.

Инцидент произошел на улице Мястровской. Крышки на колодце не было около недели, сообщает издание, ссылаясь на очевидцев. Отверстие было закрыто легкой пластиковой конструкцией. Мальчик упал, когда оперся на пластиковый блок. Внутри люка была вода. Ребенок не пострадал, мать сумела быстро достать его из колодца.

Правоохранительные органы выясняют, какая организация ответственна за то, что колодец оставался открытым длительное время и не был надежно огражден.

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