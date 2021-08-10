НОК Беларуси ответил на санкции США и сказал о недоумении и сочувствии

Нелепым в НОК назвали решение США о введении санкций против Национального олимпийского комитета Беларуси. Фото: НОК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что США введут санкции против НОК Беларуси.

Вечером во вторник, 10 августа, появилась реакция Национального олимпийского комитета по поводу санкций. Принятые санкционные меры в НОК расценили как «высокую оценку достижений белорусских спортсменов, сплоченности олимпийской команды и ее поддержки со стороны белорусского народа».

При этом в пресс-службе напомнили, что НОК - это общественное объединение, занимающееся исключительно развитием олимпийского движения, спорта и физкультуры. Поэтому решение о введении США санкций в отношении НОК Беларуси, подчеркнули в организации, - «абсолютно необоснованное».

- Решение о введении санкций властями США вызывает только недоумение и сочувствие, - заявили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

При этом в НОК подчеркнули, что принятие санкционных мер напротив расценивается и как высокая оценка оппонентами «достижений белорусских спортсменов, сплоченности олимпийской команды и ее поддержки со стороны белорусского народа».

Кроме того, в сообщении пресс-службы прозвучало требование о предоставление «фактов коррупции в НОК».

- Мы были бы весьма признательны за предъявление нашими американскими «партнерами» доказательств, приведенных в обосновании к санкциям фактов коррупции внутри НОК Беларуси, отмывания денег и обхода санкций, - добавили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эйсмонт рассказала, как Лукашенко отреагировал на новые санкции против Беларуси.

Лукашенко поручил правительству подготовить ответ (подробности).

МОК сообщил о дисциплинарном разбирательстве по ситуации с легкоатлеткой Тимановской.

В Международном олимпийском комитете не исключают возможность дисциплинарных мер против НОК Беларуси (подробности).

МОК сказал о том, будут ли применены санкции к НОК Беларуси из-за ситуации с легкоатлеткой Тимановской.

В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что за год в отношении НОК Беларуси было принято множество решений (подробности).