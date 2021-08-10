Названы две причины, освобождающие от самоизоляции и ПЦР иностранцев, которые приезжают в Беларусь

Если вы вакцинированы, выбирайте для путешествия Беларусь - ни тестов, ни самоизоляции. Фото: ГУСЕВА Евгения.

В Беларуси изменились правила въезда в страну, которые были установлены в связи с ковидными ограничениями. Как пишет БелНовости со ссылкой на постановление Совмина № 401, опубликованное на Национальном правовом портале, теперь иностранцы, которые вакцинированы от коронавируса, не должны находиться в самоизоляции, из какой бы страны они ни прибыли в Беларусь – находящейся в «зеленой» или «красной» зоне по COVID-19. У привитых иностранцев также нет необходимости сдавать ПЦР-тест.

Еще одна категория иностранных граждан, которым не нужна самоизоляция при приезде в Беларусь – те, кто едет для того, чтобы сделать прививку от COVID-19.

Невакцинированные иностранные граждане или лица без гражданства должны отбыть на самоизоляции сокращенный срок – семь дней.

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