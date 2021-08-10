«Даны исчерпывающие комментарии»: вот что ответил временный поверенный в делах Беларуси в Украине на встрече в МИДе

Временный поверенный в делах Беларуси в Украине сказал, что Беларусь надеется на возвращение украинской стороны в русло конструктивного и уважительного диалога. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси из-за высказываний Лукашенко о Крыме, Протасевиче и отношениях с Украиной.

В пресс-службе белорусского посольства в Украине рассказали подробности данной встречи в украинском дипломатическом ведомстве.

Сообщается, что 10 августа временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев встречался директором второго территориального департамента Василием Зваричем.

На встрече дипломаты говорили об актуальных отношениях между Беларусью и Украиной. Уточняется, что в том числе обсуждались вопросы связанные с территориальной целостностью Украины.

- Даны исчерпывающие комментарии, - подчеркнули в пресс-службе.

И добавили, что украинскому дипведомству довели «в очередной раз глубокую озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси». Которые, по мнению белорусской стороны, ведут к кризису в белорусско-украинских отношениях.

В пресс-службе белорусского посольства в Украине уточнили еще, что в конце встречи Камышев объяснил, что Беларусь заинтересована в «нормальных добрососедских отношениях с Украиной».

- В завершение встречи выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло конструктивного и уважительного диалога, - заключили в диппредставительстве.

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