На белорусско-российской границе задержали две группы мигрантов

На белорусско-российской границе задержали мигрантов. Фото: ПУ ФСБ по Смоленской области

В Смоленской области России были задержаны сразу две группы мигрантов, которые пытались въехать на территорию РФ из Беларуси.

- В Хиславичском районе смоленские пограничники остановили автомобиль, в котором находилось шесть человек восточной внешности. Удалось выяснить, что гражданин России нелегально провез через границу четырех сирийцев, а также одного гражданина Египта. Они планировали проехать вглубь России, - об этом пишет местное издание smolnarod.ru.

Издание также сообщает о том, что ранее еще 14 человек из республик Средней Азии были задержаны около населенного пункта Красная Горка. Они планировали незаконно попасть в Россию.

В пресс-службе регионального ПУ ФСБ рассказали, что мигранты были задержаны для проведения проверки и установления обстоятельств совершения правонарушений.

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