Новый штамм коронавируса с летальностью до 82% обнаружен в США Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Нью-Йорке выявлен новый штамм коронавируса «Йота». Об этом, сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев со ссылкой на статью портала препринтов (исследовательские работы, размещенные авторами в открытом доступе) MedRxiv.

– В Нью-Йорке выявлен новый штамм «Йота». Он повышает летальность на 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается по сравнению с другими мутациями на 25% быстрее, – уточнил Токарев, его слова приводит агентство URA.RU.

Доктор наук добавил, что «Йота» может ускользать от иммунного ответа.

– Новый штамм еще более патогенный (вызывающий заболевания – прим. ред.) и трансмиссивный (заразный) вариант коронавируса, и обладает большей способностью ускользать от иммунного ответа, — сказал Токарев.

Тем временем иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что пока информации о штамме «Йота» слишком мало, чтобы говорить о том, как ведет себя эта мутация.

При этом, он считает, что пока коронавирус будет дальше активно мутировать в линиях «лямбды», «гаммы» и «дельта».

– В западном полушарии и, скорее всего, в Южной Америке будут идти ответвления от «лямбды». Возможно, например, в Бразилии начнутся ответвления от «гаммы» и в нашей части света ответвления от «дельта». Из них будут возникать производные штаммы», – заключил он.

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