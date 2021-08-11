В Могилеве появится площадь Народного единства. Фото: mogilevnews.by

В Могилеве появится площадь Народного единства. Площадью Народного единства планируют назвать одну из безымянных площадок. Об этом пишет местное издание mogilevnews.by.

- Заместитель председателя Могилевского горисполкома Анна Галушко отметила, что данный проект сейчас обсуждается. Есть предложение назвать площадью Народного единства площаку, которая расположена около диагностического центра и уже активно задействована в Могилеве при проведении общегородских массовых мероприятий, - сообщает издание.

В местном издании также отметили, что уже в ближайшее время состоится заседание городской топонимической комиссии и градостроительного совета.

- Будут рассмотрены предложения о названии площадки около диагностического центра. Помимо этого, на ней планируется установить знак, который будет посвящен первому празднованию в городе Дня народного единства. Реализацию проекта в Могилеве намерены завершить к 17 сентября, - пишет издание.

Напомним, что День Народного единства будет отмечаться 17 сентября.

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