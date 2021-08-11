Эвакуационным рейсом из Минска в Ирак вывезли около 240 иракцев. Фото: Facebook авиакомпании Iraqi Airways
Эвакуационным рейсом из Минска в Ирак вывезли около 240 иракцев. Во вторник, 10 августа, самолет приземлился в Багдаде. Информация об этом была опубликована на странице авиакомпании Iraqi Airways в Facebook.
Данным рейсом в Багдад было доставлено тело умершего на границе гражданина Ирака. Транспортировка тела была осуществлена за счет авиакомпании.
- Министерство транспорта Ирака, а также дипломаты прилагают все усилия для возвращения иракских граждан домой, - написано в сообщении.
Эвакуационным рейсом из Минска в Ирак вывезли около 240 иракцев. Фото: Facebook авиакомпании Iraqi Airways
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