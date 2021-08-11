Сапега дала интервью белорусскому госканалу и прокомментировала посадку самолета Ryanair в Минске

Сапега дала интервью белорусскому госканалу. Фото: скриншот видео

Россиянка Софья Сапега, которую задержали вместе с белорусским блогером Романом Протасевичем после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске, дала первое интервью. Она появилась в эфире белорусского госканала «Беларусь 1».

По словам Сапеги, настроение у нее «нормальное». Она также рассказала о посадке лайнера в Минске. По ее мнению, к этому могут быть причастны люди из окружения Протасевича.

– Во время прохождения таможенного контроля я заметила, что Романа увели, и еще примерно через минут 15-20 объявили, что к таможенному контролю приглашаются именно женщины. После чего я прошла таможенный контроль, двое сотрудников назвали мое имя и фамилию, я прошла с ними дальше, – рассказала Сапега.

По поводу того, кто именно мог быть причастен к инциденту, Сапега заявила, что не хочет делать предположения, потому что всегда была «далека от каких-либо политических разборок».

– Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант действительно не стоит исключать, – уточнила она.

Кроме того, Сапега утверждает, что «никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами, их [там] не было». Она не думает, что к посадке самолета причастны спецслужбы Беларуси.

– Поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. Я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое, трезвое заключение, дать какую-то оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок, – заключила она.

Напомним, что Сапегу и Протасевича задержали 23 мая в минском аэропорту, где совершил вынужденную посадку лайнер, на котором он летел. Самолет неожиданно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Спустя месяц после задержания Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. В настоящее время, по словам Протасевича, они живут в загородном доме под Минском.

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