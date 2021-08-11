Михаил Гуцериев перевел свою долю в «РуссНефти» на своего брата. Фото: rbc.ru

Михаил Гуцериев перевел свою долю в «Русснефти» на своего брата Саит-Салама Гуцериева. Теперь 37,15% обыкновенных акций (пакет семьи Гуцериевых) принадлежит компании Саит-Салама Гуцериева Vemonar Holdingd Limited, сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

Также уточняется, что Михаил Гуцериев вышел из капитала компании.

Напомним, что Европейский союз 21 июня 2021 года ввел четвертый пакет санкций, в который попал Михаил Гуцериев. А 9 августа 2021 года Великобритания включила Гуцериева в санкционный список.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко - Гуцериеву: «Миша, больше ничего не надо. Приедешь - поговорим».

На краю поля в Полесье президент Беларуси поговорил по телефону с российским миллиардером. (подробности)

Из-за санкции на Беларусь российский миллиардер Гуцериев может остаться без гонораров за свои песни.

Михаил Гуцериев пишет песни для Гагариной, Пугачевой, Лепса, Баскова, Вайкуле, Витаса. (подробности)

Бизнесмен Гуцериев попал под санкции ЕС за поддержку Лукашенко.

Новый санкционный список ЕС по Беларуси был опубликован накануне. (подробности)