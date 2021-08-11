Тимановская продолжит карьеру в составе спортивной команды польской нефтяной компании. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продолжит карьеру в спортивной команде крупнейшего польского энергетического концерна Orlen. Об этом сообщается на сайте компании.

«Легкоатлетка Кристина Тимановская, специализирующаяся на спринтерском беге, присоединилась к спортивной группе Orlen, объединяющей лучших спортсменов, в том числе олимпийских призеров Токио. В ее состав входят среди прочего Анита Влодарчик, Юстина Свенти-Эрсетиц, Анна Келбасиньская и Павел Файдек», – сказано в сообщении.

Также в компании рассказали, что сотрудничество с Orlen позволит Тимановской продолжить тренировки и спортивную карьеру.

– Кристина Тимановская присоединяется к команде Orlen. Я рад, что, поддерживая ее, мы позволим ей продолжать спортивное развитие. Надеюсь, что скоро Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям, – сказал глава правления концерна Даниель Обайтек.

Тимановская призналась, что для нее начинается новая жизнь.

– Я благодарна за полученную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь, в Польше. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь и новый спортивный этап вместе с Orlen и спортивной группой Orlen, – отметила Тимановская.

Напомним, что она должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, в результате тренеры решили включить в число участников этого забега Тимановскую. Бегунья в соцсетях раскритиковала такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

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