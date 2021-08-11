В Витебском районе дельталет упал в озеро – погибла 40-летняя женщина

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В Витебском районе дельталет упал в озеро. В результате случившегося погибла 40-летняя женщина. Информация об этом была опубликована на сайте Витебского областного управления МЧС.

- Инцидент произошел во вторник, 10 августа. Около 21.10 часов в МЧС поступило сообщение о падении дельталета с людьми в озеро Добрино в Витебском районе. До приезда спасателей местные жители спасли 61-летнего пилота, - прокомментировали в МЧС.

В ведомстве добавили, что из воды извлекли 40-летнюю женщину. Врачи констатировали ее смерть.

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