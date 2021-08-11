Сейм Литвы одобрил строительство заграждения на границе с Беларусью. Фото: Минобороны Литвы

Сейм Литвы на внеочередном заседании одобрил строительство заграждения на границе с Беларусью. Законопроект создает правовые, финансовые и организационные условия для возведения физического барьера на границе. Информация об этом была опубликована на сайте Сейма.

- Возведение заграждения на границе было признано объектом особо государственного значения. Строительство будет финансироваться из бюджета Литвы. Не исключено финансирование и из других источников, а также за счет средств Европейского союза, - говорится в сообщении.

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